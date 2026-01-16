Kind im OP: Ermittlungen gegen Kages eingestellt

Im Fall um die Zwölfjährige, die im OP-Saal der Grazer Neurochirurgie an einem Patienten Hand angelegt haben soll, wurde auch gegen die Krankenanstaltengesellschaft (Kages) ermittelt – unter anderem wegen des Verdachts zu vertuschen. Das Verfahren wurde nun eingestellt.
Mit Freisprüchen im Zweifel endete, wie berichtet, der Prozess gegen jene Ärztin, deren Tochter (12) einem Notfalls-Patienten im Zuge einer Operation den Kopf aufgebohrt haben soll. Auch ihr junger Kollege, der zum Zeitpunkt des Eingriffs gerade noch kein Facharzt war und unter den Fittichen der Neurochirurgin stand, wurde im Zweifel freigesprochen.
Wie bekannt, hat die Staatsanwaltschaft Graz volle Berufung angemeldet, die Causa ist somit noch nicht abgeschlossen. Nach der Urteilsausfertigung erhält das Landesgericht für Strafsachen Graz den Akt. Dort entscheidet ein Dreier-Richter-Senat – abgesehen von einer allfälligen Aufhebung des Urteils – endgültig über den Ausgang.
Eine Pflichtverletzung konnte nicht mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden.
Christian Kroschl, Sprecher Staatsanwaltschaft Graz
Bild: Christian Jauschowetz
Im Zuge dessen stand auch die Kages im Visier der Justiz. Die Frage der Verbandsverantwortlichkeit und dahingehend ablauforganisatorische Prozesse, wie der Zugang zum OP-Saal, oder die OP-Dokumentation, wurde gestellt, ebenso, ob trotz des bekannten Zuwiderhandelns versucht wurde, zu vertuschen. Nun ist klar: Die Ermittlungen wurden eingestellt. „Eine Pflichtverletzung konnte nicht mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden“, sagt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.