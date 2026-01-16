Kind im OP: Ermittlungen gegen Kages eingestellt

Im Zuge dessen stand auch die Kages im Visier der Justiz. Die Frage der Verbandsverantwortlichkeit und dahingehend ablauforganisatorische Prozesse, wie der Zugang zum OP-Saal, oder die OP-Dokumentation, wurde gestellt, ebenso, ob trotz des bekannten Zuwiderhandelns versucht wurde, zu vertuschen. Nun ist klar: Die Ermittlungen wurden eingestellt. „Eine Pflichtverletzung konnte nicht mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden“, sagt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.