Pflegerin (35) beklaute alte Dame schamlos

War alles nur ein Racheakt?

Der Nachbar widerspricht: Er habe ihr die Sachen nicht geschenkt, er hätte auch gar kein Recht dazu. Vom Richter gefragt, warum der Erwachsenenvertreter lügen sollte, antwortete die Beschuldigte, dass es sich wohl um Rache handle, weil sie sich beschwert habe, ihre Pausen seien zu kurz. Und sie versicherte erneut: Nicht nur einmal habe er ihr die Teller, die Figuren und den Fleischwolf geschenkt – beim Kofferpacken kurz vor ihrer Abreise habe sie sogar noch einmal nachgefragt, und es sei ihr wieder bestätigt worden.