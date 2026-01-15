Causa Pilnacek, Kältetod und 70 Jahre Egerländer

Der Tod von Christian Pilnacek beschäftigt das Parlament: Ein Lokalaugenschein spaltet die Politik. Und: Die Kältewelle in Wien endet tragisch: Zwei obdachlose Männer kamen in den vergangenen Tagen ums Leben. Außerdem: Die Original Egerländer Musikanten feiern 2026 ihr großes Jubiläum und blicken auf eine Erfolgsgeschichte, die weltweit ihresgleichen sucht. Das und mehr sehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Elena Pasching.