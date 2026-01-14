Frau in NÖ erdrosselt ++ Kind (10) geschwängert

Ein Mann aus Niederösterreich gestand, seine 36-jährige Freundin in Wilfersdorf in Niederösterreich erwürgt zu haben. Die Leiche soll er Tage lang im Keller versteckt haben. Außerdem: Ein unfassbares Verbrechen erschüttert Italien: Ein zehnjähriges Mädchen wurde vergewaltigt und geschwängert. Der Täter aus Bangladesch erhielt nur fünf Jahre Haft. Die Krone News werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.