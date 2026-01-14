Entsetzen über Femizide, Schnitzel-Schwindel in Ö

Nur wenige Stunden nach dem Geständnis eines Cobra-Beamten in der Steiermark, der nächste Frauenmord! Die Polizei ermittelt in Niederösterreich! UND: Heute in der Krone-Tierecke: das Schnitzel – Österreichs kulinarisches Heiligtum. Doch oft stammt das Kalbfleisch nicht aus Österreich, obwohl genau das draufsteht. Was dahintersteckt erklärt uns die „Krone“-Tierecke. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.