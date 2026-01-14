So viel investiert Tigewosi in leistbares Wohnen

Demnach ist die Tigewosi in mehr als 100 Gemeinden und somit in allen Tiroler Bezirken aktiv. „Wir verwalten rund 19.000 Einheiten, wovon über 11.000 Wohneinheiten sind. Mit weit über 2000 errichteten Heimplätzen sind wir zudem bei Wohn- und Pflegeheimen die klare Nummer eins in Tirol“, rechneten Gemeiner und Rangger am Dienstag vor.