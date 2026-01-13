Aus für Notarzt ist nun auf April 2027 verschoben

Das wird nun auch so kommen: Das Rote Kreuz kümmert sich ab nun um die Besetzung des Notarztes gemeinsam mit der Landesgesundheitsagentur (LGA). „Von Ende März 2026 bis zum 31. März 2027 betreibt dann das Rote Kreuz Niederösterreich den Notarztstützpunkt in eigener Verantwortung“ betont Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, dass man über die Weihnachtsfeiertage alle Vorbereitungen mit den Teams des Roten Kreuzes getroffen habe.