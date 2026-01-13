Vorteilswelt
Ärztemangel im Spital:

Aus für Notarzt ist nun auf April 2027 verschoben

Niederösterreich
13.01.2026 10:30
Rotkreuz-Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, Landesrätin Eva Prischl und Landesrat Anton ...
Rotkreuz-Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, Landesrätin Eva Prischl und Landesrat Anton Kasser.(Bild: NLK Pfeiffer)

Nach von der „Krone“ aufgedeckten internen Hilferufen aus der Klinik Waidhofen an der Ybbs, wurde nun eine Zwischenlösung bis zur geplanten Schließung im April 2027 gefunden: Das Rote Kreuz übernimmt den Betrieb und sorgt dafür, dass die Spitalsärzte künftig weiter für Operationen eingesetzt werden können.

0 Kommentare

Über interne Hilferufe aus dem Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs, weil die Aufrechterhaltung des Betriebs nicht mehr gesichert sei, berichtete die „Krone“ bereits Mitte Dezember. Der drastische Vorschlag der Klinikleitung: Die Anästhesisten sollen nicht mehr auch für den Betrieb des Notarztstützpunktes eingesetzt werden müssen.

Das wird nun auch so kommen: Das Rote Kreuz kümmert sich ab nun um die Besetzung des Notarztes gemeinsam mit der Landesgesundheitsagentur (LGA). „Von Ende März 2026 bis zum 31. März 2027 betreibt dann das Rote Kreuz Niederösterreich den Notarztstützpunkt in eigener Verantwortung“ betont Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, dass man über die Weihnachtsfeiertage alle Vorbereitungen mit den Teams des Roten Kreuzes getroffen habe.

Die Alternative wären deutlich weniger Operationen gewesen, um das Notarzt-Dienstrad weiterhin besetzen zu können. So musste man die schwere Entscheidung zwischen Operationen im Krankenhaus und dem Besetzen eines Dienstrades am Notarztstützpunkt nicht treffen. „Das aktuelle Beispiel zeigt, dass die im März beschlossene Neugestaltung der niederösterreichischen Rettungs- und Notfallversorgung eine wichtige Maßnahme war“, betonen die beiden Landesräte Eva Prischl und Anton Kasser.

Ab April 2027 wird die Notfallversorgung flächendeckend für das gesamte Bundesland durch 21 statt 32 Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkte (NEF), höher qualifizierte Notfallsanitäter an 86 RTW-C Standorten und Telenotfallmediziner sowie einer aufgerüsteten Flugrettung sichergestellt sein, meinen die beiden Landesräte weiter. Sie danken dem Roten Kreuz für die Bereitschaft, die notärztliche Versorgung kurzfristig aufrechtzuerhalten.

