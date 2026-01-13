Vorteilswelt
Abgang aus Leipzig

Wechsel fast perfekt: Neuer Klub für Timo Werner!

Fußball International
13.01.2026 08:45
Timo Werner
Timo Werner(Bild: GEPA)

Der frühere deutsche Nationalspieler Timo Werner steht kurz vor einem Wechsel in die MLS.

Wie „The Athletic“ berichtet, soll der Angreifer von RB Leipzig sich mit den San Jose Earthquakes aus Kalifornien bereits weitgehend einig sein.

MLS statt Bundesliga
Der 29-Jährige soll zu den absoluten Topverdienern in San José zählen, ein klares Signal, dass der Klub große Hoffnungen in den einstigen Torjäger setzt. Die Earthquakes hatten die Play-offs zuletzt zweimal in Folge verpasst und erhoffen sich durch einen prominenten Neuzugang neuen Schwung für die Offensive.

Der Zeitpunkt würde passen. Die Saisonvorbereitung in der MLS startet in den kommenden Wochen. Werner könnte bei einem Wechsel von Beginn an einsteigen und die komplette Spielzeit absolvieren. Anders als zuletzt Thomas Müller (Vancouver) oder Marco Reus, die erst während der Saison in die USA wechselten.

In Leipzig außen vor
Bei RB Leipzig spielt Werner aktuell keine Rolle mehr. Unter Trainer Ole Werner kam der frühere Publikumsliebling in dieser Saison lediglich auf 13 Einsatzminuten.

Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Werner insgesamt 57 Länderspiele. Zuletzt wurde er allerdings seit Jahren nicht mehr nominiert. Ein Neuanfang in der MLS könnte nun die Chance bieten, seine Karriere noch einmal neu auszurichten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
