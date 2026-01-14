Steht auf Bestenliste: Zillertal beim Campen top

Als bester Campingplatz Europas darf sich der Camping Sonnenland Lutzmannsburg im Burgenland bezeichnen. Unter den 110 besten Campingplätzen in Europa finden sich auch zehn aus Tirol. Einer davon schaffte es sogar auf den siebten Platz im Gesamt-Ranking.
Jubeln dürfen die Betreiber von „natürlich Hell. Camping und Aparthotel“ in Fügen. Im Österreich-Ranking bedeutet das immerhin den beachtlichen vierten Platz. Im Europa-Ranking auf Platz 28 und im Österreich-Ranking auf Platz neun landete noch ein weiterer Campingplatz aus dem Zillertal: und zwar das „Auenfeld – Ferienresort Zillertal“ in Aschau.
Bei der diesjährigen Verleihung wurden auch in Sonderkategorien Trophäen verliehen. „natürlich Hell“ bekam einen Award für die „Beste Bewertung für Sauberkeit Sanitär“. Über den Award „Beste Bewertung für Sauberkeit allgemein“ darf sich unterdessen Naturcamping Kuprian in Längenfeld freuen.
Maximilian Möhrle
Portal zählt jedes Jahr 135 Millionen Aufrufe
Maximilian Möhrle, der Geschäftsführer des Portals camping.info, das die Awards verliehen hat, betont, dass Campingurlaube nach wie vor im Trend liegen: „Aufgrund der steigenden Beliebtheit empfehlen wir Urlaubern, ihren Wunsch-Campingplatz möglichst frühzeitig zu reservieren. Besonders in den Ferienzeiten sind beliebte Plätze schnell ausgebucht.“
Das Team rund um Möhrle ist seit 20 Jahren bemüht, die Suche und Planung für Camper in ganz Europa einfacher zu gestalten. Das Portal zählt jedes Jahr stolze 135 Millionen Seitenaufrufe und hat Infos zu 40.000 Campingzielen.
