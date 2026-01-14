Steht auf Bestenliste: Zillertal beim Campen top

Jubeln dürfen die Betreiber von „natürlich Hell. Camping und Aparthotel“ in Fügen. Im Österreich-Ranking bedeutet das immerhin den beachtlichen vierten Platz. Im Europa-Ranking auf Platz 28 und im Österreich-Ranking auf Platz neun landete noch ein weiterer Campingplatz aus dem Zillertal: und zwar das „Auenfeld – Ferienresort Zillertal“ in Aschau.