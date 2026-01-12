Goldpreis explodiert ++ Blutige Proteste im Iran

Schockierende Bilder aus dem Iran zeigen das brutale Vorgehen des Mullah-Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Und: Der Goldpreis startet ins neue Jahr mit einem deutlich schnelleren Anstieg als erwartet. Zwei markante Entwicklungen treiben den Edelmetall-Boom weiter an und befeuern den Goldrausch. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 12. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
