Stufe 4 von 5: Warum geht man so ein Risiko ein?

Freilich könnte dieses Thema leicht abgehakt und betont werden, dass es um Selbstverantwortung geht. Man also für sein eigenes Handeln selbst die Verantwortung trägt. Wie aber jüngste Erfahrungen bzw. die stetig ansteigenden Rettungseinsätze zeigen, wird diese Selbstverantwortung speziell am Berg schnell aufgegeben, wenn man sich überschätzt hat und in Not geraten ist. Dann setzt man auf die Helfer, die teils mit viel Risiko verbunden aufsteigen – nicht nur im Winter.