Stufe 4 von 5: Warum geht man so ein Risiko ein?

Das vergangene Wochenende brachte – wie angekündigt – einige Lawinen mit sich. Warum muss man bei Warnstufe 4 von 5 trotzdem abseits der gesicherten Pisten unterwegs sein? Ein Kommentar von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.
Augenscheinlich können noch so viele Warnbotschaften von Experten ausgesendet werden, sie scheinen bei einigen Empfängern einfach nicht anzukommen. Selbst wenn Stufe 4 von möglichen 5 angesagt ist, also große Gefahr, scheint das relativ viele Menschen nicht davon abzuhalten, ihrem Hobby nachzugehen. Und wenn es das letzte Mal ist ...
Wie aber jüngste Erfahrungen bzw. die stetig ansteigenden Rettungseinsätze zeigen, wird diese Selbstverantwortung speziell am Berg schnell aufgegeben.
Claus Meinert
Einmal mehr muss auf ein Wochenende zurückgeblickt werden, an dem sich wie erwartet viele Lawinen lösten, an dem die freiwilligen Retter im Dauereinsatz standen und das leider Verletzte und sogar ein Todesopfer forderte. Alle Unglücke spielten sich abseits der gesicherten Piste ab. Wobei der Ausdruck „Spiel“ falsch ist. Maximal wird mit dem eigenen Leben gespielt.
Warum gehen Menschen freiwillig ein derartiges Risiko ein? Denken sie womöglich bei Stufe 4, dass es sich wie beim Schulnotensystem ja um ein Genügend handelt und ein Genügend für den (Berg-)Aufstieg reicht? Kann man wirklich so naiv sein? Wohl nicht!
Freilich könnte dieses Thema leicht abgehakt und betont werden, dass es um Selbstverantwortung geht. Man also für sein eigenes Handeln selbst die Verantwortung trägt. Wie aber jüngste Erfahrungen bzw. die stetig ansteigenden Rettungseinsätze zeigen, wird diese Selbstverantwortung speziell am Berg schnell aufgegeben, wenn man sich überschätzt hat und in Not geraten ist. Dann setzt man auf die Helfer, die teils mit viel Risiko verbunden aufsteigen – nicht nur im Winter.
