Verleihung am 6. März

Starke steirische Präsenz bei den Amadeus Awards

Steiermark
12.01.2026 17:00
Die gebürtige Steirerin Caro Fux ist in zwei Kategorien nominiert
Die gebürtige Steirerin Caro Fux ist in zwei Kategorien nominiert

Am 6. März werden zum 26. Mal die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. Die drei Hauptfavoriten kommen zwar nicht aus der Steiermark - aber die heimische Musikwelt ist trotzdem stark vertreten.

0 Kommentare

Anna Buchegger, Seiler und Speer und folkshilfe – diese drei Acts sind je dreimal für einen Amadeus, den österreichischen Musikpreis, nominiert und haben damit wohl die besten Chancen, bei der Gala am 6. März groß abzuräumen, die von Tom Neuwirth alias Conchita Wurst moderiert wird.

Diese Steirer dürfen auf Preise hoffen
Doch der Moderator ist nicht die einzige steirische Präsenz am Event. Auch andere Steirer dürfen sich Hoffnungen auf einen der Preise machen: In der Kategorie „Song des Jahres“ sind unter anderem die Steirer Caro Fux („Aff im Kopf“) und Paul Pizzera („Zweifelturm“, Pizzera & Jaus) nominiert. Fux ist auch noch als Songwriterin des Jahres nominiert, Pizzera und sein Bühnenkompagnon sind auch als bester Live-Act nominiert. In dieser Kategorie darf sich auch die gebürtige Steirerin Anja Plaschg alias Soap & Skin Hoffnung machen.

Und auch in der Kategorie Schlager/Volksmusik sind mit Natalie Holzner und Die Draufgänger zwei steirische Interpreten vertreten.

Ob sich die steirischen Musiker auch durchsetzen können? Das bestimmen nicht zuletzt Sie, denn die Gewinner werden vom Publikum gekürt. Die Abstimmung läuft bis 19. Jänner. 

Christoph Hartner
