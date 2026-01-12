Starke steirische Präsenz bei den Amadeus Awards

Diese Steirer dürfen auf Preise hoffen

Doch der Moderator ist nicht die einzige steirische Präsenz am Event. Auch andere Steirer dürfen sich Hoffnungen auf einen der Preise machen: In der Kategorie „Song des Jahres“ sind unter anderem die Steirer Caro Fux („Aff im Kopf“) und Paul Pizzera („Zweifelturm“, Pizzera & Jaus) nominiert. Fux ist auch noch als Songwriterin des Jahres nominiert, Pizzera und sein Bühnenkompagnon sind auch als bester Live-Act nominiert. In dieser Kategorie darf sich auch die gebürtige Steirerin Anja Plaschg alias Soap & Skin Hoffnung machen.