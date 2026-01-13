Kunst, Genuss und soziales Engagement vereint

Der Höhepunkt des Projekts folgt am 29. Jänner mit der großen Auktion im Kunsthotel Fuchspalast. „ARTVITUS soll in den kommenden Jahren zu einem festen kulturellen und sozialen Fixpunkt in unserer Region werden“, betonen Präsident Robert Schratt und Kunstbeauftragter Karl Lorenz Nussbaumer: „Es ist ein Projekt, das zeigt, was möglich wird, wenn Gemeinschaft und Kreativität einander stärken.“