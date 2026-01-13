Vorteilswelt
Kunst, Genuss und soziales Engagement vereint

Kärnten
13.01.2026 10:00
Die Mitglieder des Club 41 freuen sich schon auf die kommende „Vinossage“ am 16. Jänner um 19 ...
Die Mitglieder des Club 41 freuen sich schon auf die kommende „Vinossage“ am 16. Jänner um 19 Uhr.(Bild: Jackie O. Fotografie)

Mit „ARTVITUS“ vereint der Club 41 in St. Veit Kultur und soziale Solidarität in einem besonderen Charity-Projekt – „Vinossage“ mit erlesenen Weinen und Auktionskatalog.

Am Hauptplatz in St. Veit an der Glan flimmern derzeit Videoinstallationen auf arrangierten Vintage-TV-Geräten, auf denen ausgewählte Kunstwerke zu bestaunen sind. Mit dem neuen Charity-Kulturprojekt „ARTVITUS“ möchte der Club 41 St. Veit/Glan Kunst, Menschlichkeit und regionale Solidarität auf besondere Weise vereinen.

Event voller Kunst, Musik und erlesenen Weinen
„Damit wird Kunst zu einem unmittelbar erlebbaren Teil des Stadtlebens“, erklärt Stefan Spendier, Vizepräsident des Club 41. Ziel der Initiative ist es, Spendengelder für soziale Zwecke in der Region zu sammeln und zugleich Kunst als verbindende Kraft erlebbar zu machen.

Am 16. Jänner um 19 Uhr werden die Werke im Rathaushof offiziell präsentiert, gleichzeitig wird auch der Auktionskatalog vorgestellt. Mehrere Künstler werden persönlich anwesend sein, um sich bei musikalischer Umrahmung und Top-Weinen von „Hirter-Winzer“ Günther Jordan im Rahmen der „Vinossage“ mit den Besuchern über Kunst und Kultur auszutauschen.

Bis 17. Jänner sind die Video- installationen zu sehen.
Bis 17. Jänner sind die Video- installationen zu sehen.(Bild: Jackie O. Fotografie)

Der Höhepunkt des Projekts folgt am 29. Jänner mit der großen Auktion im Kunsthotel Fuchspalast. „ARTVITUS soll in den kommenden Jahren zu einem festen kulturellen und sozialen Fixpunkt in unserer Region werden“, betonen Präsident Robert Schratt und Kunstbeauftragter Karl Lorenz Nussbaumer: „Es ist ein Projekt, das zeigt, was möglich wird, wenn Gemeinschaft und Kreativität einander stärken.“

Kärnten

