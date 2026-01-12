Jäger erschießt Hund mit Warnweste und Ballsaison

Erschossen vom Hochstand: In Oberösterreich soll ein Jäger einen Hund mit einem Fuchs verwechselt haben – trotz neongelber Warnweste. Der Fall sorgt für Entsetzen. UND: Die Steiermark und der Bauernbundball eröffneten die Ballsaison in Wien. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.