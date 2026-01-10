Steirerball in Wien: Und alle wollen „wieder ham“

Wohl kein Lied drückt die Sehnsucht nach der Heimat vieler in Wien lebenden Steirer besser aus als „Fürstenfeld“ von STS. Logisch also, dass die Hymne von Steinbäcker – Timischl – Schiffkowitz beim Steirerball nicht fehlen durfte. Und ganz egal, wo sie angespielt wurde, vom großen Festsaal über die Karaoke-Bar bis zur Disco – da wackelten die Wände der Hofburg.