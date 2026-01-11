Ohne Pflege-Eltern droht Katzenhaus das Aus

Die Pfötchenhilfe Mistelbach braucht dringend freiwillige Helfer, die sich um 29 Samtpfoten kümmern. Doch die Suche ist äußerst schwierig. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, aber so können wir nicht weitermachen“, bedauert die Obfrau des Vereins.
Der Katzenschutzverein und damit auch 29 Samtpfoten schlagen Alarm: Es fehlt an Freiwilligen für das Katzenhaus in Frättingsdorf, einer Katastralgemeinde von Mistelbach. In dieser behördlich bewilligten Dauerpflegestelle leben ehemalige Streuner, die im Zuge der Kastrationsprojekte eingefangen worden waren, aufgrund ihres Alters oder einer Krankheit aber nicht mehr auf sich alleine gestellt leben können. „Dort haben wir ihnen ein Gebäude und einen gesicherten Garten zur Verfügung gestellt“, so Renate Wimmer, Obfrau der mit dem „Krone Herzensmensch“-Award ausgezeichneten Pfötchenhilfe Mistelbach.
Futter, Medikamente, Kuscheleinheiten
Doch freilich brauchen diese Katzen menschliche Unterstützung. Ausmisten, Futternäpfe befüllen, Medikamente verabreichen, aufwischen und natürlich kuscheln – all das gehört einmal am Tag erledigt. Und dafür braucht es Freiwillige, die leider immer schwerer zu finden sind. Die noch verfügbaren Tierfreunde nehmen teils zweistündige Fahrten auf sich, um zu helfen. „Das geht dauerhaft natürlich nicht, sie haben ja ein normales Leben auch“, weiß Wimmer, die sich großteils alleine um das zweite Katzenhaus des Vereins in Paasdorf kümmert. „Dort wohne ich auch. Das geht“, erklärt sie.
Anfragen bei Pensionistenvereinen, Schulen und anderen Institutionen brachten bei der Suche nach Helfern bislang keinen Erfolg. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, aber so können wir nicht weitermachen“, bedauert Wimmer. Wer mithelfen möchte, kann sich unter 0650/ 975 3975 melden.
