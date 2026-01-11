Ohne Pflege-Eltern droht Katzenhaus das Aus

Futter, Medikamente, Kuscheleinheiten

Doch freilich brauchen diese Katzen menschliche Unterstützung. Ausmisten, Futternäpfe befüllen, Medikamente verabreichen, aufwischen und natürlich kuscheln – all das gehört einmal am Tag erledigt. Und dafür braucht es Freiwillige, die leider immer schwerer zu finden sind. Die noch verfügbaren Tierfreunde nehmen teils zweistündige Fahrten auf sich, um zu helfen. „Das geht dauerhaft natürlich nicht, sie haben ja ein normales Leben auch“, weiß Wimmer, die sich großteils alleine um das zweite Katzenhaus des Vereins in Paasdorf kümmert. „Dort wohne ich auch. Das geht“, erklärt sie.