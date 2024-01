Katzengarten für Streuner wieder bewohnbar

„Wir wollten hier einen Traum für alte und kranke Katzen schaffen, die man nicht mehr in Freiheit entlassen kann. Doch in einer Nacht war alles zunichte“, erinnert sich Renate Wimmer, Obfrau des Vereins Pfötchenhilfe aus Mistelbach. Schneemassen hatten Anfang Dezember die Überdachung des Katzengartens in Frättingsdorf zum Einsturz gebracht. „Es waren bange Stunden, wir haben nicht gewusst, wie viele Katzen davongelaufen sind. Zum Glück konnten wir alle wieder unverletzt finden“, so Wimmer.