Bei Tiefschneeabfahrt gegen Felsen geprallt

Taubergung nicht möglich

Der nachkommende Freund leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Notarzt und Flugretter wurden vom NAH „Martin 2“ zur Absturzstelle abgesetzt. Eine Taubergung war aufgrund der Wetterverschlechterung nicht mehr möglich, weshalb die Verletzte mittels Flaschenzug von der Bergrettung See, Pistenrettung und Alpinpolizei geborgen werden musste.