Bei Tiefschneeabfahrt gegen Felsen geprallt

Bei einer Variantenabfahrt in einer steilen Rinne im Skigebiet See (Tirol) verlor eine 27-jährige Freeriderin offenbar die Kontrolle und prallte gegen einen Stein. Eine aufwendige Bergung der Schwerverletzten war die Folge.
Am Freitag absolvierten zwei befreundete Skifahrer, ein 27-jähriger Mann und eine 28 Jahre alte Frau (beide österr. StA) im Skigebiet See (Bezirk Landeck) Variantenabfahrten.
Unterschenkelfraktur erlitten
Als die 27-jährige Freeriderin gegen 14.20 Uhr im freien Skiraum nordöstlich des sogenannten „Gratli“ in eine 40 Grad steile Rinne einfuhr, kam sie ohne Fremdverschulden zu Sturz, schlug auf einem Felsen auf und zog sich am linken Bein eine Unterschenkelfraktur zu.
Taubergung nicht möglich
Der nachkommende Freund leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Notarzt und Flugretter wurden vom NAH „Martin 2“ zur Absturzstelle abgesetzt. Eine Taubergung war aufgrund der Wetterverschlechterung nicht mehr möglich, weshalb die Verletzte mittels Flaschenzug von der Bergrettung See, Pistenrettung und Alpinpolizei geborgen werden musste.
Anschließend wurde sie mit der Seilbahn ins Tal und von dort in ein Privatklinikum gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.