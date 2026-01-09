Autoknacker nach Monaten von Polizei ausgeforscht

Gut Ding braucht oft Weile! So auch im Falle eines versuchten Autodiebstahles im Juni 2025 in Kirchberg in Tirol. Zwei Unbekannte wurden am Morgen von Passanten angesprochen. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Ein dritter Verdächtiger wurde nun ein halbes Jahr später ausgeforscht.
Erfolgreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Kirchberg in Tirol! Aber der Reihe nach: Am 16. Juni 2025 wurden zwei unbekannte Männer gegen 6.15 Uhr an einem Pkw beobachtet. Sie hatten versucht, in das abgestellte Auto am Almweg einzubrechen.
Ein mutiger Zeuge sprach die beiden an, woraufhin diese die Flucht in Richtung Dorfzentrum ergriffen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die beiden Täter waren fort.
Täterbeschreibung führte zwischenzeitlich zu Duo
Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung. Auf diese dürfte sich dann im August 2025 ein Zeuge gemeldet haben. Er schilderte, dass es drei mutmaßliche Einbrecher gegeben haben soll. Bis dahin konnte die Polizei auch zwei Verdächtige ausforschen. Bei einem handelte es sich um einen damals 14-jährigen Syrer, der andere ein 16-jähriger Marokkaner.
Aufgrund umfangreicher Erhebungen konnte nun ein inzwischen 18-jähriger Syrer als dritter Tatverdächtiger ausgeforscht werden.
Die Polizei
Nun, Monate später dürfte der Fall wohl endgültig geklärt sein, wie die Polizei nun mitteilt: „Aufgrund umfangreicher Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektion Kirchberg in Tirol konnte nun ein inzwischen 18-jähriger Syrer als dritter Tatverdächtiger ausgeforscht werden.“
