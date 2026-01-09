Autoknacker nach Monaten von Polizei ausgeforscht

Täterbeschreibung führte zwischenzeitlich zu Duo

Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung. Auf diese dürfte sich dann im August 2025 ein Zeuge gemeldet haben. Er schilderte, dass es drei mutmaßliche Einbrecher gegeben haben soll. Bis dahin konnte die Polizei auch zwei Verdächtige ausforschen. Bei einem handelte es sich um einen damals 14-jährigen Syrer, der andere ein 16-jähriger Marokkaner.