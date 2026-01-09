Mercosur-Deal, Hundeblick und Rutschgefahr!

Nach Jahrzehnten der Verhandlungen haben die EU-Botschafter am Freitag dem umstrittenen Mercosur-Abkommen zugestimmt. Das Abkommen sorgt in Europa weiterhin für Diskussionen. Und: Ein Hundeblick wie aus dem Bilderbuch und trotzdem gab es Ärger. In der Wiener U-Bahn tappte eine Fellnase ohne Ticket in die Kontrolle. Außerdem: Auf Straßen und Gehwegen ist Vorsicht geboten, denn Glatteis und Schneematsch erhöhen die Unfallgefahr deutlich. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.