Völkerrecht, Schimmelalarm und Hakenkreuz-Skandal

Der US-Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro markieren eine neue Eskalationsstufe in den internationalen Beziehungen. Der Vorgang wirft zentrale Fragen auf: War das Vorgehen ein Verstoß gegen das Völkerrecht? Und: Joints, Schimmel, muffiger Geruch – was läuft da schief in einem ehemaligen Nobelhotel in Bad Gastein? Außerdem: Nach dem Hakenkreuz-Skandal an einer burgenländischen Schule gibt es neue Entwicklungen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.