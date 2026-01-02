Asbest-Alarm im Burgenland, Grasser wieder zuhause

Asbest-Alarm im Burgenland: In Steinbrüchen soll krebserregendes Material als Schotter in Umlauf gebracht worden sein – Behörden warnen vor Gefahr im Verzug. UND: Für Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser endet heute die Haft in der Justizanstalt Innsbruck, er darf in den elektronisch überwachten Hausarrest nach Kitzbühel wechseln. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.