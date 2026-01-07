SPÖ-Kampfparteitag und Stress für Wildtiere

Kommt es zum Kampfparteitag? Erste SPÖ-Funktionäre zeigen sich offen für eine Kern-Kandidatur gegen Parteichef Andreas Babler. UND: Warum einem Vizeleutnant nach einem Shopping-Ausflug nun ein Disziplinarverfahren droht. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching!