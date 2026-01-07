Rotes Erdbeben: Rückkehr des Ex-Kanzlers? ++ Jesus

In der SPÖ brodelt es: Droht der Partei ein richtiger Kampfparteitag? Eine neue Umfrage entfacht die Spekulationen um ein mögliches Comeback von Ex-Kanzler Christian Kern. Und: Russlands Soldaten erfüllten nach den Worten von Staatschef Wladimir Putin eine „heilige Mission“ im Auftrag Gottes. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 7. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.