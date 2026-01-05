US-Schlag in Venezuela ++ Österreich im Eispanzer

US-Präsident Donald Trump startet das neue Jahr mit einem Militäreinsatz in Südamerika. Auf seinen Befehl hin haben US-Eliteeinheiten Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Und: Für den Start in die neue Woche empfiehlt es sich Handschuhe und Haube auszupacken: Denn in weiten Teilen Österreichs steht die nächsten Tage Dauerfrost auf dem Programm. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 5. Januar, mit Stefana Madjarov.