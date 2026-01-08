Leiche vor Kindergarten ++ Chefin flieht mit Kassa

Einen schrecklichen Fund machten die Mitarbeiter eines Kindergartens in Dornbirn in Vorarlberg. Am Gebäude der Betreuungseinrichtung lehnte eine tote Person. Außerdem: Nach dem Feuerinferno im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sorgt ein Video für Empörung. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Mitbetreiberin des Clubs, Jessica Moretti, mit den Einnahmen des Abends flieht.