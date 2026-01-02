Schweizer Feuer-Drama ++ Fußfessel für Grasser

Aufnahmen von Zeugen zeigen feiernde Menschen in der Bar „Le Constellation“, die mit Wunderkerzen auf Champagnerflaschen hantieren. Außerdem: Genau an seinem 57. Geburstag ist Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser aus der Innsbrucker Justizanstalt in den elektronisch überwachten Hausarrest überstellt worden. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.