Jahresrückblick 2025 und gefährliche Böller

Ein Jahr liegt hinter uns, das geprägt war von dramatischen Ereignissen, politischen Umbrüchen, großen Herausforderungen – aber auch von Momenten der Hoffnung und des Zusammenhalts. Wir blicken jetzt zurück auf die wichtigsten Ereignisse dieses Jahres. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.