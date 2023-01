Auf den Spuren von Falco in Bad Gastein

Wegbegleiter des Falken, wie die jüngst in „Pension“ gegangene Band Opus, Peter Rapp, Produzent Rob Bolland oder Sängerin Bella Wagner kommen extra in den Pongau. Am Programm stehen unter anderem eine Tour zu Falcos Lieblingsplätzen und die Filmpremiere seines Requiems im Stephansdom zum 20. Todestag.