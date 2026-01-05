Ruben Amorim muss gehen ++ Djokovic steigt aus

Domen Prevc hat vor dem Showdown der Vierschanzentournee einen komfortablen Punktepolster, Manchester United trennt sich von Trainer Ruben Amorim und Novak Djokovic zieht sich aus der von ihm selbst gegründeten Spielergewerkschaft zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 5. Jänner.