Taggers Master-Premiere ++ Lamparter ist Champion

Die ÖSV-Ladies gehen bei der ersten Abfahrt in Val di Fassa leer aus, Johannes Lamparter sichert sich den zweiten Gesamtweltcupsieg seiner Karriere und Lilli Tagger feiert bei der Masters-Premiere ein Erfolgserlebnis – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 6. März.