Salzburg-Aus im Cup ++ Lilli Tagger vor Premiere

Red Bull Salzburg scheidet im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Altach aus, Anastasia Potapova steht in der zweiten Runde von Indian Wells und die HLA Meisterliga rutscht nach dem Hollabrunn-Sieg über Krems weiter zusammen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 5. März.