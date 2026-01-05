Brutal home invasion
Armed men storm apartment of Viennese woman
A 59-year-old Viennese woman was the victim of a brutal home invasion in her own apartment in Ottakring on Sunday. First the doorbell rang, followed seconds later by angry knocking. When the woman opened the door, she looked directly into the eyes of three masked men.
One of the men immediately pulled out a black handgun, threatened the woman and forced her into the apartment. An accomplice followed him, while the third stranger stood on the lookout in the stairwell. Once inside, the criminals demanded cash.
Victim suffered massive shock
Fearing for her life, the 59-year-old woman handed over a cash sum in the lower four-digit euro range. The three men then fled in an unknown direction.
The woman suffered a massive shock and had to receive emergency medical treatment from the Vienna Rescue Service. She was then taken to hospital.
The men are said to have spoken Russian
An exact description of the perpetrators was not possible. According to the victim, the men are said to have been around 30 years old and presumably spoke in Russian.
An immediate manhunt has so far been unsuccessful. The Vienna State Criminal Police Office is investigating at full speed. Any useful information - also anonymously - will be accepted under the telephone number 01-31310-33800.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
