Willkommene Finanzspritzen für die Feuerwehren

Finanzierung steht im Mittelpunkt

Ob im Gasthaus, im Veranstaltungszentrum oder in der Mehrzweckhalle – die Feuerwehrbälle bringen Gemeinden zusammen und sorgen für volle Tanzflächen. Neben Musik, Kulinarik und geselligem Beisammensein steht dabei vor allem ein wesentlicher Zweck im Mittelpunkt: die Finanzierung. Der Großteil der Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Tombolas und Bewirtung fließt direkt in die Anschaffung neuer Ausrüstung – Einsatzfahrzeuge, Schutzbekleidung, technische Geräte oder moderne Kommunikationsmittel sind unverzichtbar für den Feuerwehrdienst, stellen jedoch eine erhebliche finanzielle Belastung dar.