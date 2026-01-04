Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ball-Saison startet

Willkommene Finanzspritzen für die Feuerwehren

Burgenland
04.01.2026 11:00
Die Eröffnungspolonaise der FF Rudersdorf im Vorjahr.
Die Eröffnungspolonaise der FF Rudersdorf im Vorjahr.(Bild: zVg)

Der Großteil der Einnahmen bei den gesellschaftlichen Highlights in den Gemeinden fließt in die Anschaffung neuer Ausrüstung.

0 Kommentare

Mit dem Start ins neue Jahr begann in ganz Österreich wieder die Hochsaison der Feuerwehrbälle. Zahlreiche Freiwillige Wehren laden in den kommenden Wochen zu festlichen Abenden, die längst zu Fixpunkten im regionalen Veranstaltungskalender geworden sind.

Finanzierung steht im Mittelpunkt
Ob im Gasthaus, im Veranstaltungszentrum oder in der Mehrzweckhalle – die Feuerwehrbälle bringen Gemeinden zusammen und sorgen für volle Tanzflächen. Neben Musik, Kulinarik und geselligem Beisammensein steht dabei vor allem ein wesentlicher Zweck im Mittelpunkt: die Finanzierung. Der Großteil der Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Tombolas und Bewirtung fließt direkt in die Anschaffung neuer Ausrüstung – Einsatzfahrzeuge, Schutzbekleidung, technische Geräte oder moderne Kommunikationsmittel sind unverzichtbar für den Feuerwehrdienst, stellen jedoch eine erhebliche finanzielle Belastung dar.

Also: Hingehen. Spaß haben. Geld dort lassen!

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
0° / 3°
Symbol wolkenlos
Güssing
-1° / 2°
Symbol wolkig
Mattersburg
-0° / 3°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-0° / 3°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-1° / 3°
Symbol heiter

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
245.288 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
204.127 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.977 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Burgenland
hund-katz.at
Von der Praxis zum Tiermedizinischen Zentrum
Streit mit Ortschef
Gemeinderat in Ollersdorf wieder ausgebremst
Krone Plus Logo
Das große Interview
Welche Wünsche hast du für das nächste Jahrzehnt?
Noch etwas unternehmen
Spaß zum Ferien-Ende
Projekt bleibt aktiv
Nachbarschaftshilfe: Eisenstadt geht eigenen Weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf