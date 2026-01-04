Willkommene Finanzspritzen für die Feuerwehren

Der Großteil der Einnahmen bei den gesellschaftlichen Highlights in den Gemeinden fließt in die Anschaffung neuer Ausrüstung.
Mit dem Start ins neue Jahr begann in ganz Österreich wieder die Hochsaison der Feuerwehrbälle. Zahlreiche Freiwillige Wehren laden in den kommenden Wochen zu festlichen Abenden, die längst zu Fixpunkten im regionalen Veranstaltungskalender geworden sind.
Finanzierung steht im Mittelpunkt
Ob im Gasthaus, im Veranstaltungszentrum oder in der Mehrzweckhalle – die Feuerwehrbälle bringen Gemeinden zusammen und sorgen für volle Tanzflächen. Neben Musik, Kulinarik und geselligem Beisammensein steht dabei vor allem ein wesentlicher Zweck im Mittelpunkt: die Finanzierung. Der Großteil der Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Tombolas und Bewirtung fließt direkt in die Anschaffung neuer Ausrüstung – Einsatzfahrzeuge, Schutzbekleidung, technische Geräte oder moderne Kommunikationsmittel sind unverzichtbar für den Feuerwehrdienst, stellen jedoch eine erhebliche finanzielle Belastung dar.
Also: Hingehen. Spaß haben. Geld dort lassen!
