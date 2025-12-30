Mietpreisbremse ++ Drohnenattacke auf Putin?

Die heuer von der Bundesregierung beschlossenen Mietpreisbremsen bringen nach Ansicht des für Wohnen zuständigen Ministers Andreas Babler (SPÖ) deutliche Entlastungen bei den Wohnkosten. UND: Wladimir Putin beschuldigt die Ukraine, eine seiner Residenzen mit 91 Drohnen attackiert zu haben. Doch die Behauptungen des russischen Machthabers werfen Fragen auf. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 30. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.