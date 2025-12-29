Geburtenrückgang ++ Regierung verliert Zustimmung

Nur noch 77.238 Kinder wurden im Vorjahr geboren: Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) sieht die Österreicher gefordert, die Zahlen sind durchwegs erschreckend. UND: In den jüngsten Umfragen liegen die Freiheitlichen klar vor der gesamten Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 29. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.