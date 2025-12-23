Benko bleibt in U-Haft ++ Video führt zur Anzeige

Obwohl seine Verteidiger zuletzt hoffnungsfroh waren, kommt der Immobilienjongleur René Benko doch nicht zu Weihnachten aus dem Gefängnis. UND: Nachdem das erschütternde Video des Wiener Influencers Erik Seidl alias „Satansbratan“ am Montag viral gegangen ist, haben die Behörden reagiert. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 23. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.