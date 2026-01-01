Mutter fuhr beim Reversieren Tochter (2) nieder

Der Albtraum jeder Mutter wurde für eine 33-jährige Südsteirerin am Neujahrstag zur bitteren Realität. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts aus dem Abstellplatz in einem Stallgebäude und reversierte das Fahrzeug bergauf in den dortigen Hof.