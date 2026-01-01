Mutter fuhr beim Reversieren Tochter (2) nieder

Zu einem schrecklichen Unfall kam es zu Neujahr im südsteirischen Leutschach: Eine 33-jährige Frau reversierte mit ihrem Auto und erfasste dabei ihre eigene, zweieinhalbjährige Tochter. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen in die Grazer Kinderklinik geflogen.
Der Albtraum jeder Mutter wurde für eine 33-jährige Südsteirerin am Neujahrstag zur bitteren Realität. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts aus dem Abstellplatz in einem Stallgebäude und reversierte das Fahrzeug bergauf in den dortigen Hof.
Kind konnte nicht mehr aufstehen
Dabei dürfte die 33-Jährige ihre zweieinhalbjährige Tochter, die sich offenbar unbemerkt hinter dem Auto aufgehalten hatte, übersehen haben. Das Mädchen wurde vom Auto erfasst, stürzte zu Boden und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.
Die Mutter fuhr mit dem offensichtlich schwer verletzten Kleinkind los in Richtung LKH Wagna. In Gamlitz wurde das Mädchen vom Roten Kreuz übernommen. Nach Erstversorgung wurde das Kind von einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen.
