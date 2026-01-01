Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kind schwer verletzt

Mutter fuhr beim Reversieren Tochter (2) nieder

Steiermark
01.01.2026 17:37
Das zweieinhalbjährige Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Grazer Kinderklinik ...
Das zweieinhalbjährige Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Grazer Kinderklinik geflogen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Zu einem schrecklichen Unfall kam es zu Neujahr im südsteirischen Leutschach: Eine 33-jährige Frau reversierte mit ihrem Auto und erfasste dabei ihre eigene, zweieinhalbjährige Tochter. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen in die Grazer Kinderklinik geflogen.

0 Kommentare

Der Albtraum jeder Mutter wurde für eine 33-jährige Südsteirerin am Neujahrstag zur bitteren Realität. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts aus dem Abstellplatz in einem Stallgebäude und reversierte das Fahrzeug bergauf in den dortigen Hof. 

Kind konnte nicht mehr aufstehen
Dabei dürfte die 33-Jährige ihre zweieinhalbjährige Tochter, die sich offenbar unbemerkt hinter dem Auto aufgehalten hatte, übersehen haben. Das Mädchen wurde vom Auto erfasst, stürzte zu Boden und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. 

Die Mutter fuhr mit dem offensichtlich schwer verletzten Kleinkind los in Richtung LKH Wagna. In Gamlitz wurde das Mädchen vom Roten Kreuz übernommen. Nach Erstversorgung wurde das Kind von einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
185.182 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
177.288 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
155.624 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf