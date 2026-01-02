Vorteilswelt
Drei Personen verletzt

Frau (33) krachte mit Rutschteller in Jugendliche

Tirol
02.01.2026 09:10
Gleich drei Verletzte forderte eine schwere Kollision mit einem Rutschteller auf einer Rodelbahn in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land). Eine Frau verlor die Kontrolle und prallte gegen zwei weitere Personen.

Zugetragen hat sich der Zwischenfall am Mittwochnachmittag auf einer Rodelbahn in Seefeld. Dort war eine 33-jährige Deutsche mit dem Rutschteller unterwegs.

Sie verlor die Kontrolle über das Gefährt und stieß gegen eine am Rand der Bahn stehende 13-jährige Deutsche und einen 48-jährigen Deutschen. Alle drei wurden erheblich verletzt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

