Frau (33) krachte mit Rutschteller in Jugendliche

Gleich drei Verletzte forderte eine schwere Kollision mit einem Rutschteller auf einer Rodelbahn in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land). Eine Frau verlor die Kontrolle und prallte gegen zwei weitere Personen.
Zugetragen hat sich der Zwischenfall am Mittwochnachmittag auf einer Rodelbahn in Seefeld. Dort war eine 33-jährige Deutsche mit dem Rutschteller unterwegs.
Sie verlor die Kontrolle über das Gefährt und stieß gegen eine am Rand der Bahn stehende 13-jährige Deutsche und einen 48-jährigen Deutschen. Alle drei wurden erheblich verletzt.
