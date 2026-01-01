Drei Brände sorgten für mehrere Verletzte in Tirol

Gleich mehrere Brände wurden in der Nacht auf den 1. Jänner in Tirol verzeichnet. Während in Steinach ein Busch brannte, mussten Einsatzkräfte in Innsbruck einen Christbaum löschen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.
Bereits am späten Nachmittag rückte die Feuerwehr Steinach am Brenner aus, um einen Busch in einem Garten eines Mehrfamilienhauses zu löschen. Durch eine Rakete war dieser in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.
Frauen erlitten schwere Verbrennungen
Kurz nach Mitternacht heulten auch in Innsbruck die Sirenen auf. Zunächst entzündete ein Sternspritzer in einer Wohnung einen Christbaum. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zogen sich zwei Frauen (58 und 79 Jahre) schwere Verbrennungen zu. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.
Asche entfachte Feuer in Müllraum
Nur wenige Minuten später brannte es auch in einem Müllraum eines Mehrparteienhauses. Aschereste dürften sich entzündet haben. Das Feuer wurde von der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der freiwilligen Feuerwehr Hötting unter Einsatz von Atemschutz gelöscht. Neun Müllcontainer wurden komplett zerstört, der Raum schwer beschädigt.
