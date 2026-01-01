Drei Brände sorgten für mehrere Verletzte in Tirol

Frauen erlitten schwere Verbrennungen

Kurz nach Mitternacht heulten auch in Innsbruck die Sirenen auf. Zunächst entzündete ein Sternspritzer in einer Wohnung einen Christbaum. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zogen sich zwei Frauen (58 und 79 Jahre) schwere Verbrennungen zu. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.