Kinderbande geschnappt ++ Staualarm zu Weihnachten

In Niederösterreich wurde eine Kinderbande gefasst: Noch nicht strafmündig, sollen sie für zahlreiche Autoeinbrüche, Diebstähle und weitere Delikte verantwortlich sein. Und: Weihnachtszeit auf Österreichs Straßen bedeutet vor allem eines: Stau. Vor dem Heiligen Abend rund um Einkaufszentren und danach auf den Reisewegen heißt es Geduld bewahren. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 22. Dezember, mit Moderatorin Stefana Madjarov.