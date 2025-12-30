Kollision auf Kreuzung: Mann in Auto eingeklemmt

Beide Pkw erheblich beschädigt

Der 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Einheimische wurden erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. Der Beifahrer des 20-Jährigen, ein 22-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.