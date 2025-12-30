Kollision auf Kreuzung: Mann in Auto eingeklemmt

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Itter in Tirol! Zwei Autos krachten auf einer Kreuzung zusammen. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker musste von der Feuerwehr aus seinem Unfallwagen befreit werden.
Zum Unfall kam es Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Brixentalstraße bei Itter (Bezirk Kitzbühel). „Im Zuge eines Abbiegemanövers kam es zur frontalen Kollision zwischen dem Pkw eines 20-Jährigen und dem Wagen eines 70-Jährigen“, heißt es seitens der Polizei.
Beide Pkw erheblich beschädigt
Der 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Einheimische wurden erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. Der Beifahrer des 20-Jährigen, ein 22-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.
