Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Verletzte

Kollision auf Kreuzung: Mann in Auto eingeklemmt

Tirol
30.12.2025 17:00
Zum Unfall kam es im Bereich einer Kreuzung.
Zum Unfall kam es im Bereich einer Kreuzung.(Bild: ZOOM Tirol)

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Itter in Tirol! Zwei Autos krachten auf einer Kreuzung zusammen. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker musste von der Feuerwehr aus seinem Unfallwagen befreit werden.

0 Kommentare

Zum Unfall kam es Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Brixentalstraße bei Itter (Bezirk Kitzbühel). „Im Zuge eines Abbiegemanövers kam es zur frontalen Kollision zwischen dem Pkw eines 20-Jährigen und dem Wagen eines 70-Jährigen“, heißt es seitens der Polizei.

Lesen Sie auch:
Das Auto der Jugendlichen wurde beim Unfall völlig zerstört, auch der Lkw wurde beschädigt. Die ...
Krone Plus Logo
Tödlicher Unfall
„Schrecklich, dass junge Leben ausgelöscht wurden“
30.12.2025
Lenker war erst 17
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
30.12.2025

Beide Pkw erheblich beschädigt
Der 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Einheimische wurden erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. Der Beifahrer des 20-Jährigen, ein 22-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Talk zum Polit-Alarm
Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
216.975 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
101.438 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
92.371 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf