Nach Schlägerei in Ischgl sucht Polizei nun Zeugen

Diese Begegnung am Samstag mitten in Ischgl (Tirol) werden ein Deutscher und sein Sohn nicht so schnell vergessen: Die Urlauber gerieten mit einem Unbekannten aneinander und der Vater wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei hofft nun auf Augenzeugen.
Der Vorfall passierte bereits am Samstag, wurde aber erst jetzt bekannt. Er passierte gegen 22.40 Uhr auf der Dorfstraße vor einem Lokal. Ersten Erhebungen zufolge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Staatsbürgern (Vater und Sohn im Alter von 48 und 22 Jahren) und einem bislang unbekannten Täter.
Polizei bittet Zeugen um Hilfe
Der 48-jährige Vater wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams verbracht. Zweckdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen zur Tatzeit oder sonstige sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ischgl unter der Telefonnummer 059133 7142 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.