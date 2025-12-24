Nach Schlägerei in Ischgl sucht Polizei nun Zeugen

Der Vorfall passierte bereits am Samstag, wurde aber erst jetzt bekannt. Er passierte gegen 22.40 Uhr auf der Dorfstraße vor einem Lokal. Ersten Erhebungen zufolge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Staatsbürgern (Vater und Sohn im Alter von 48 und 22 Jahren) und einem bislang unbekannten Täter.