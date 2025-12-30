Fünf Verletzte bei Kollision in der Steiermark

Bei einer Frontalkollision auf der Triebener Straße (Steiermark) wurden am Montag fünf Personen verletzt – eine davon wurde im Auto eingeklemmt. Warum es zu dem Unfall kam, ist bisher noch unklar.
Heftige Szenen spielten sich am Montag auf der B114 Triebener Straße ab: Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten zwei Pkw frontal. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine Person sogar im Auto eingeklemmt. Sofort eilten die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter ob Judenburg, Rothenthurm und Judenburg zur Unfallstelle.
Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts konnte die Person aus ihrer misslichen Lage befreit und dem Roten Kreuz übergeben werden, berichtet die Feuerwehr St. Peter ob Judenburg. Zusätzlich wurde ein doppelter Brandschutz aufgebaut und die Unfallstelle abgesichert. Insgesamt standen 32 Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.