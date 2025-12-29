Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

75-Jährige verletzt

Frau fuhr plötzlich rückwärts, rammte zweites Auto

Tirol
29.12.2025 13:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: P. Huber)

Bei einem Autounfall im Tiroler Völs (Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Montag eine 75-jährige Einheimische verletzt. Die Lenkerin (31) im Wagen vor ihr war auf der Straße plötzlich rückwärts gefahren und hatte ihr Auto gerammt.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr, als die 75-Jährige hinter dem Wagen einer 31-jährigen Deutschen durch die Aflingerstraße in Völs fuhr. „Auf Höhe der Hausnummer 12 blieb sie plötzlich stehen, woraufhin auch die 75-Jährige ihr Fahrzeug anhielt“, berichtet die Polizei. Dann fuhr die Frau im vorderen Wagen rückwärts – aus welchem Grund, ist nicht bekannt – und prallte gegen den Pkw der Seniorin. 

Lesen Sie auch:
Der Wagen der Frau wurde schwer beschädigt.
Auto überschlug sich
Alko-Lenkerin (48) kracht in Tirol gegen Betonwand
29.12.2025

Airbags durch Aufprall ausgelöst
Durch den Aufprall wurden im hinteren Fahrzeug die Airbags ausgelöst. Die Einheimische erlitt eine Verletzung am Handgelenk. Ihr Beifahrer blieb unverletzt, ebenso die 31-Jährige. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. 

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
167.654 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.841 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.345 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf