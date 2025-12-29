Frau fuhr plötzlich rückwärts, rammte zweites Auto

Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr, als die 75-Jährige hinter dem Wagen einer 31-jährigen Deutschen durch die Aflingerstraße in Völs fuhr. „Auf Höhe der Hausnummer 12 blieb sie plötzlich stehen, woraufhin auch die 75-Jährige ihr Fahrzeug anhielt“, berichtet die Polizei. Dann fuhr die Frau im vorderen Wagen rückwärts – aus welchem Grund, ist nicht bekannt – und prallte gegen den Pkw der Seniorin.