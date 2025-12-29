Frau fuhr plötzlich rückwärts, rammte zweites Auto

Bei einem Autounfall im Tiroler Völs (Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Montag eine 75-jährige Einheimische verletzt. Die Lenkerin (31) im Wagen vor ihr war auf der Straße plötzlich rückwärts gefahren und hatte ihr Auto gerammt.
Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr, als die 75-Jährige hinter dem Wagen einer 31-jährigen Deutschen durch die Aflingerstraße in Völs fuhr. „Auf Höhe der Hausnummer 12 blieb sie plötzlich stehen, woraufhin auch die 75-Jährige ihr Fahrzeug anhielt“, berichtet die Polizei. Dann fuhr die Frau im vorderen Wagen rückwärts – aus welchem Grund, ist nicht bekannt – und prallte gegen den Pkw der Seniorin.
Airbags durch Aufprall ausgelöst
Durch den Aufprall wurden im hinteren Fahrzeug die Airbags ausgelöst. Die Einheimische erlitt eine Verletzung am Handgelenk. Ihr Beifahrer blieb unverletzt, ebenso die 31-Jährige. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.
