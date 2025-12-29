Dachstuhl von Abbruchhaus stand plötzlich in Brand

Sturm stellt seinen neuen Cheftrainer vor
„Krone“ berichtete
Brandalarm in der Nacht auf Montag in Schwoich in Tirol! Ein leer stehendes Abbruchhaus stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Gegen 0.30 Uhr heulten in der Gemeinde Schwoich (Bezirk Kufstein) die Sirenen. Der Dachstuhl eines leer stehenden Abbruchhauses stand plötzlich aus unbekannter Ursache in Brand.
Brandermittlungen laufen
Die Freiwillige Feuerwehr Schwoich rückte umgehend aus und konnte den Brand löschen. „Die Ursache für das Feuer ist bislang ungeklärt“, betont die Exekutive.
Die Brandermittlungen durch die Polizei werden diesbezüglich am Montag fortgesetzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.
