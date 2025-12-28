Balkon in Flammen wegen brennendem Kerzengesteck

Die 62-Jährige war am Sonntag gegen 13 Uhr gerade auf einem Spaziergang, als der Balkon ihrer Wohnung Feuer fing. Ursache war ein Gesteck mit brennenden Kerzen, welches sie auf einem Tisch am Balkon abgestellt hatte. Die Österreicherin bemerkte den Rauch am Balkon und verständigte sofort die Feuerwehr.