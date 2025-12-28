Balkon in Flammen wegen brennendem Kerzengesteck

Mehrere Tage lang hatte eine 62-Jährige ein Gesteck mit brennenden Kerzen auf einem Tisch am Balkon abgestellt. Als sie auf einem Spaziergang war, fing dieser Feuer. Der Ehemann hatte nichts bemerkt.
Die 62-Jährige war am Sonntag gegen 13 Uhr gerade auf einem Spaziergang, als der Balkon ihrer Wohnung Feuer fing. Ursache war ein Gesteck mit brennenden Kerzen, welches sie auf einem Tisch am Balkon abgestellt hatte. Die Österreicherin bemerkte den Rauch am Balkon und verständigte sofort die Feuerwehr.
Verglasung der Balkontüre brach
Indes hatte ihr Ehemann, welcher Zuhause war, nichts bemerkt. Erst als infolge der Hitzeeinwirkung die Verglasung der Balkontüre zerbarst, bemerkte der Mann den Brand. Die FFW Wörgl konnte das Feuer rasch löschen, wie die Polizei berichtet.
