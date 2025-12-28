Unfall ohne „Schein“ und Zulassung: Eine Verletzte

Am Sonntagvormittag kollidierten zwei Autos im Bezirk Liezen in der Steiermark. Einer der Fahrzeuglenker besaß keinen Führerschein, sein Pkw hatte zudem keine gültige Zulassung. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.
Gegen 9 Uhr am Sonntagvormittag war ein 50-Jähriger aus Oberösterreich gemeinsam mit seiner 58-jährigen Beifahrerin auf einer Gemeindestraße in Wörschach (Bezirk Liezen) unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihnen ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen entgegen und es kam zur Kollision.
Die 58-jährige Oberösterreicherin wurde dabei leicht verletzt. Sie lehnte eine medizinische Erstversorgung jedoch ab und gab an, selbstständig ein Krankenhaus aufzusuchen.
18-Jähriger wurde angezeigt
Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Zudem verfügte der von ihm gelenkte Pkw über keine gültige Zulassung. Der junge Mann wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Liezen angezeigt.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durchgeführte Alkotests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ. Die Feuerwehr Wörschach stand mit 15 Einsatzkräften im Einsatz und reinigte die Fahrbahn.
