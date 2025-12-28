Unfall ohne „Schein“ und Zulassung: Eine Verletzte

Gegen 9 Uhr am Sonntagvormittag war ein 50-Jähriger aus Oberösterreich gemeinsam mit seiner 58-jährigen Beifahrerin auf einer Gemeindestraße in Wörschach (Bezirk Liezen) unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihnen ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen entgegen und es kam zur Kollision.