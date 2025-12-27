Geschirrspüler löste Brand in Altstadtwohnung aus

Verletzt wurde niemand

„Die Bewohner des Brandobjekts und der angrenzenden Wohnhäuser wurden kurzzeitig evakuiert“, heißt es seitens der Polizei. Der Bewohner der obersten Wohnung im Brandobjekt wurde von der Feuerwehr mittels Drehleiter vom Dach gerettet. In der betroffenen Wohnung sei laut den Ermittlern erheblicher Sachschaden entstanden, verletzt wurde zum Glück aber niemand. 42 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen waren im Einsatz.