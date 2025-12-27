Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Technischer Defekt

Geschirrspüler löste Brand in Altstadtwohnung aus

Tirol
27.12.2025 21:23
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)

Ein Wohnungsbrand in der Altstadt von Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Samstagnachmittag großräumige Evakuierungen ausgelöst. Einige Bewohner mussten mittels Drehleiter vom Dach gerettet worden. Die Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt bei einem Geschirrspüler.

0 Kommentare

Das Feuer war gegen 17.15 Uhr in einer im ersten Stock gelegenen Altstadtwohnung in der Mustergasse ausgebrochen. Die Polizei musste einen ersten Versuch zur Brandeindämmung mit dem Feuerlöscher wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen. Die später eintreffende Feuerwehr konnte gegen 17.45 Uhr „Brand aus“ melden.

Lesen Sie auch:
Vier Hubschrauber waren am Samstagnachmittag im Löscheinsatz.
Pause bei Löscheinsatz
Sind Zündler schuld an Waldbrand über Innsbruck?
27.12.2025
Tage vor Silvester
Tiroler (57) fackelte mit Raketen eigene Hecke ab
27.12.2025

Verletzt wurde niemand
„Die Bewohner des Brandobjekts und der angrenzenden Wohnhäuser wurden kurzzeitig evakuiert“, heißt es seitens der Polizei. Der Bewohner der obersten Wohnung im Brandobjekt wurde von der Feuerwehr mittels Drehleiter vom Dach gerettet. In der betroffenen Wohnung sei laut den Ermittlern erheblicher Sachschaden entstanden, verletzt wurde zum Glück aber niemand. 42 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen waren im Einsatz.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
273.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
166.026 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
140.192 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf