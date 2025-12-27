Geschirrspüler löste Brand in Altstadtwohnung aus

Ein Wohnungsbrand in der Altstadt von Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Samstagnachmittag großräumige Evakuierungen ausgelöst. Einige Bewohner mussten mittels Drehleiter vom Dach gerettet worden. Die Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt bei einem Geschirrspüler.
Das Feuer war gegen 17.15 Uhr in einer im ersten Stock gelegenen Altstadtwohnung in der Mustergasse ausgebrochen. Die Polizei musste einen ersten Versuch zur Brandeindämmung mit dem Feuerlöscher wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen. Die später eintreffende Feuerwehr konnte gegen 17.45 Uhr „Brand aus“ melden.
Verletzt wurde niemand
„Die Bewohner des Brandobjekts und der angrenzenden Wohnhäuser wurden kurzzeitig evakuiert“, heißt es seitens der Polizei. Der Bewohner der obersten Wohnung im Brandobjekt wurde von der Feuerwehr mittels Drehleiter vom Dach gerettet. In der betroffenen Wohnung sei laut den Ermittlern erheblicher Sachschaden entstanden, verletzt wurde zum Glück aber niemand. 42 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen waren im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.