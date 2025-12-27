Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Lkw und Pkw

Auf der B54 in Lechen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) fuhr am Samstagvormittag ein Pkw auf einen abbiegenden Lkw auf. Dabei wurden beide Pkw-Insassen verletzt. Die B54 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.
Gegen elf Uhr vormittags wurden die Feuerwehren Grafendorf und Lafnitz zu einem Verkehrsunfall gerufen. Auf der B54 in Lechen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Das Auto dürfte dabei auf einen abbiegenden Lkw aufgefahren sein.
Beide Pkw-Insassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von Rettungssanitätern und Notarzt an der Unfallstelle versorgt und abtransportiert. Der Pkw wurde von der Feuerwehr geborgen und von einem Abschleppunternehmen entfernt. Der Lkw konnte seine Fahrt unbeirrt fortsetzen.
Für die Dauer des Einsatzes war die B54 in Fahrtrichtung Wien gesperrt. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Insgesamt standen 45 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie die Polizei und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.
