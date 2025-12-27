Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Lkw und Pkw

Gegen elf Uhr vormittags wurden die Feuerwehren Grafendorf und Lafnitz zu einem Verkehrsunfall gerufen. Auf der B54 in Lechen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Das Auto dürfte dabei auf einen abbiegenden Lkw aufgefahren sein.